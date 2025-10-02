FENERBAHÇE HABERİ: Tedesco'dan flaş Asensio kararı! Özel olarak görüştü ve...
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco kadro planlamalarını sürdürüyor. Birçok futbolcuya farklı roller biçmeyi düşünen 40 yaşındaki çalıştırıcı, Marco Asensio'ya da önemli bir görev vermeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya'da dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio, orta sahada liderliği ele alacak.
Fotomaç'ın haberine göre, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da çok güvendiği İspanyol futbolcu ile bire bir görüşme yaptığı kaydedildi.
Asensio'nun çift yönlü oyundaki başarı ve oyunu yönlendirme kabiliyeti nedeniyle teknik heyetten tam not aldığı bildirildi. Ayrıca Asensio'dan sık sık uzaktan şutlarla rakip kaleyi zorlayarak gol araması istendi.
Duran topları da etkili kullanan 29 yaşındaki futbolcunun böylece saha içi liderli olarak öne çıkması planlanıyor. Asensio'nun kısa sürede takıma ve arkadaşlarına uyum sağlaması da dikkatlerden kaçmıyor.