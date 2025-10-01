Fenerbahçe golcü arıyor! Sadettin Saran...

Bu doğrultuda Özek'in, Suudi Arabistan dışındaki liglerden potansiyel forvet adaylarını içeren geniş bir liste hazırlayacağı belirtiliyor. Golcü arayışının temel sebeplerinin başında ise takımın iki önemli ismi Jhon Duran'ın sakatlığı ve En-Nesyri'nin formsuzluğu geliyor.