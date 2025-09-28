Hakem beyaz noktayı gösterdi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 62. dakikasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.09.2025 - 21:31 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 - 21:37
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 62. dakikasında Antalyaspor ceza sahasında Kenneth Paal'ın Dorgeles Nene'ye yaptığı müdahale sonucunda hakem Ali Yılmaz direkt beyaz noktayı gösterdi.
İŞTE O POZİSYON
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
