Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında alınan mağlubiyetin ardından ligde de üst üste iki beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde kötü gidişe dur demek istiyor. Taraftarı önünde yeniden galibiyetle buluşmayı hedefleyen Fenerbahçe'de hangi oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkacağı şimdiden merak konusu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Son üç karşılaşmasında galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, 1 yenilgi ve 2 beraberlikle beklentilerin altında kaldı. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu kez kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral depolamak istiyor. Fenerbahçe'de 11 merak edilirken, futbolseverler ise "Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Giannetti, Georgiy, Kenneth, Soner, Yakub, Safuri, Abdülkadir, Storm, Van De Streek

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor maçı 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Domenico Tedesco yönetiminde Dinamo Zagreb karşısında 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, beklenmedik mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak istiyor.

EN-NESYRI İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2025,2026 sezonuna da etkili başlayan Faslı golcü, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, takımının en golcü futbolcusu olarak listede yer alıyor. İşte, Youssef En-Nesyri'nin istatistikleri:

İKİ TAKIM ARASINDA 59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 58 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 107 golüne, Akdeniz temsilcisi 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-0'lık skorlarla kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU, FENERBAHÇE'YE 8. KEZ RAKİP

Fenerbahçe'de 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 8. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 7 kez karşı karşıya geldi ve 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE'DEN ANTALYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlüğü olan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçını da kaybetmedi ve bu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 20 gol kaydederken, kırmızı-beyazlılar da 8 gol sevinci yaşadı. Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

SARI-LACİVERTLİLER SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı. İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez evinde karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 24'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 67 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak. Yılmaz bu sezon Süper Lig'de 4 kez görev yaparken, Antalyaspor'un ise Trabzonspor deplasmanındaki müsabakayı yönetti.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya yer alırken, AVAR'da ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

