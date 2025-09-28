İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta Crystal Palace karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Liverpool'da kaptan Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Hollandalı yıldızın sözleri...
Temsilcimiz Galatasaray ile 30 Ekim salı günü karşı karşıya gelecek Liverpool'da kaptan Virgil van Dijk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, Yıldız oyuncu, Crystal Palace karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Galatasaray maçının önemine dikkat çekti.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ama hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor.
Salı günü Türkiye'de Galatasaray'a karşı zor bir maçımız var. Bu yüzden hazır olmalıyız.