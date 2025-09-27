Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de yönetimden İrfan Can Kahveci hamlesi!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin, yıldız futbolcu için harekete geçeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar...









Fenerbahçe'de son maçlarda alınan olumsuz sonuçlar sarı-lacivertli camiayı bir hayli düşündürüyor. Kanarya'da ortaya konan bu başarısız performansın ardından bazı isimler eleştiri oklarını üzerine çekti.

Kanarya'da bu futbolculardan birisi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de lig maçlarında forma giydiği karşılaşmalarda henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.