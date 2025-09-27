Saran'dan Tedesco'ya: Kazanamaya asla tahammül edemeyiz!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile Sadettin Saran arasındaki toplantının detayları ortaya çıktı. Saran'ın, Tedesco'ya karşı net bir dille konuştuğu ve İtalyan teknik adamın bu görüşmeden memnun kaldığı belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sarı-lacivertlerle iyi başlamadı. Trabzonspor galibiyetininin ardından Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan, deplasmanda da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan İtalyan teknik adamın geleceği merak konusu.
Takvim'in haberine göre, uma günü 10 futbolcuyla bir toplantı yapan yeni başkan Sadettin Saran'ın, futbolcularla düzenlediği görüşme öncesi teknik direktör Tedesco ile konuştuğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler'in yeni başkanının, "Senin arkandayız. Göreve yeni geldin. Sorunları da biliyoruz ve anlıyoruz. Zamana ihtiyacın var ama burası Fenerbahçe. Her şeye tahammül edilir ama kazanamamaya asla. Kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı belirtildi.
İtalyan teknik adamın, Başkan Saran'ın sözlerinden memnun kaldığı ve kendisine, "Bazı şanssızlıklar yaşadık ama Antalyaspor maçını kazanarak taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz" cevabını verdiği ifade edildi.