Saran'dan Tedesco'ya: Kazanamaya asla tahammül edemeyiz! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile Sadettin Saran arasındaki toplantının detayları ortaya çıktı. Saran'ın, Tedesco'ya karşı net bir dille konuştuğu ve İtalyan teknik adamın bu görüşmeden memnun kaldığı belirtildi. İşte detaylar...









Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sarı-lacivertlerle iyi başlamadı. Trabzonspor galibiyetininin ardından Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan, deplasmanda da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan İtalyan teknik adamın geleceği merak konusu.

Takvim'in haberine göre, uma günü 10 futbolcuyla bir toplantı yapan yeni başkan Sadettin Saran'ın, futbolcularla düzenlediği görüşme öncesi teknik direktör Tedesco ile konuştuğu öğrenildi.