Union Berlin-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Berlin-Hamburg maçı ne zaman? Almanya Bundesliga’nın 2025/26 sezonu tüm hızıyla devam ederken, dikkat çeken karşılaşmalardan biri olan Union Berlin-Hamburg maçı, futbolseverler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Pazar günü Stadion An der Alten Försterei’de oynanacak bu kritik mücadelede, ev sahibi Union Berlin üçüncü galibiyetini alarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Union Berlin-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?