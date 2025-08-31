Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli oyuncuya Rus kancası!

TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli oyuncuya Rus kancası! Son dakika F.Bahçe transfer haberleri: Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Diego Carlos'u Como'ya göndermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde bir diğer stoper oyuncusuna ise Rus ekibi talip oldu. İşte detaylar... (FB Spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Fenerbahçe'de sıcak günler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu transferi için gün sayan sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos'u Como'ya göndermesi beklenen Kanarya'da, bir stoper oyuncusu ile daha yolların ayrılması bekleniyor.

2023-24 sezonunda takımın en değerli oyuncularından biri olarak kabul edilen Alexander Djiku, takımdan ayrılmaya yakın. Takvim'in haberine göre, Lille'in ilgilendiği Ganalı oyuncu için Rus ekibi de devreye girdi.