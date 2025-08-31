TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli oyuncuya Rus kancası!
Son dakika F.Bahçe transfer haberleri: Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Diego Carlos'u Como'ya göndermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde bir diğer stoper oyuncusuna ise Rus ekibi talip oldu. İşte detaylar... (FB Spor haberleri)
Fenerbahçe'de sıcak günler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu transferi için gün sayan sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos'u Como'ya göndermesi beklenen Kanarya'da, bir stoper oyuncusu ile daha yolların ayrılması bekleniyor.
2023-24 sezonunda takımın en değerli oyuncularından biri olarak kabul edilen Alexander Djiku, takımdan ayrılmaya yakın. Takvim'in haberine göre, Lille'in ilgilendiği Ganalı oyuncu için Rus ekibi de devreye girdi.
Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak isteyen fakat iptal olan transferin ardından stoper arayışını sürdüren Spartak Moskova, deneyimli savunmacı için Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan Ganalı oyuncu, 1 gollük performans sergiledi. Alexander Djiku'nun piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.