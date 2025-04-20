Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor’u konuk edecek. Ezeli rakibi Galatasaray’ın haftayı galibiyetle kapattığı bu periyotta, sarı-lacivertliler puan kaybına tahammül etmiyor. Amaç, farkı yeniden 3 puana indirmek ve şampiyonluk yürüyüşünü kararlılıkla sürdürmek. Jose Mourinho’nun liderliğinde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’de gözler, ilk 11’de forma giyecek oyuncularda. Taraftar, takımın hücumda hangi silahlarla rakip kaleye yükleneceğini merakla bekliyor. Kayserispor ise 8 önemli oyuncusundan yoksun şekilde İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılılar, eksiklerine rağmen dirençli bir futbol sergileyerek puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Bellona Kayserispor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışında en küçük bir hatanın bile büyük bedellere yol açabileceği bu süreçte, Jose Mourinho'nun öğrencileri kritik sınavlardan birine daha çıkıyor. Galatasaray'ın Bodrum FK karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetin ardından, sarı-lacivertliler bu hafta mutlaka kazanmak zorunda. Kanarya, bu sezon 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 71 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ancak 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması teknik heyetin elini kolunu biraz bağlıyor. Mourinho'nun rotasyona gitmesi olası gözükürken, özellikle hücum hattında Tadic, Talisca, Dzeko ve En Nesyri gibi yıldız isimlerden hangisinin 11'de yer alacağı merakla bekleniyor. Öte yanda, Sergej Jakirovic yönetiminde hayata yeniden tutunan Kayserispor, ligde kalma mücadelesine sıkı sıkıya sarılmış durumda. Küme düşme hattından sıyrılan sarı-kırmızılı ekip, 8 önemli oyuncusundan yoksun bir şekilde Kadıköy'de sahaya çıkacak olsa da, puan ya da puanlarla dönerek rahat nefes almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, Skriniar, Kostic (Mert), Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Bellona Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Jeanvier, Carole, Karimi, Baran, Eray, Mane, Nazon, Nurettin

TADIC İSTATİSTİKLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Son 10 haftada 1 gol atabilen Dusan Tadic, Sivasspor deplasmanında oynadığı futbol ve attığı 2 gol ile takımının 3 puan kazanmasında önemli katkıda bulundu. Dikkat çeken performansının ardından tekrar çıkışa geçen 36 yaşındaki yıldız futbolcunun Kayserispor maçında da ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. İşte Dusan Tadic'in Süper Lig istatistikleri:

HEDEF 3 PUAN

Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 2-0 yenip puan farkını 6'ya çıkardığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Kayserispor maçında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Kanarya, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Taraftarı önünde net bir skorla galip gelmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle olan puan farkını tekrar 3'e düşürmeyi hedefliyor.

15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE'DE 6 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

MERT HAKAN KADRODA YOK

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı. Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu süreçte Fenerbahçe 107, Kayserispor da 50 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 6-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE'DEN KAYSERİSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda hanesine 3'er puan yazdırırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin, Fenerbahçe'yi en son 3 Kasım 2019 tarihinde evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

DİKKAT ÇEKEN SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 20 Şubat 2005 tarihindeki müsabakada 7-0'lık skorla aldı.

Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 23 Kasım 2024'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 6-2'lik müsabaka da en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇLARINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Fenerbahçe-Kayserispor arasındaki son maçlar gollü geçti. 3'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 4 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların tamamını kazanırken, 5.75 gol ortalaması yakalandı. Sarı-lacivertlilerin 17 golüne, sarı-kırmızılılar 6 golle karşılık verdi.

KADIKÖY KARNESİ

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu, Samsunspor ile de golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 6'sında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

JAKIROVİC İLE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Sezon içerisinde inişli-çıkışlı performansıyla küme düşme hattına kadar gerileyen Kayserispor, 22. hafta öncesi Sergej Jakirovic'in göreve gelmesiyle yükselişe geçti. Kayseri ekibi, Jakirovic yönetiminde 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken 2 maçta da yenilgi yaşadı. Jakirovic yönetiminde 20 puan toplayan sarı-kırmızılılar ateş hattından çıktı. Öte yandan son 3 lig maçını kazanan Kayserispor bu süreçte kalesini de gole kapattı.

KAYSERİSPOR 8 EKSİKLE SAHADA

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Kayserispor, ceza ve sakatlıklardan dolayı 8 isimden yararlanamayacak. Sergej Jakirovic yönetiminde puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılarda, Hosseini, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal, Ackah, Mehdi Bourabia, Cardoso ve Bahoken Fenerbahçe maçında süre alamayacak.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.