Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu kez Bursa’da sahne alıyor. Karacabey Belediye Spor, sahasında Malatya Yeşilyurt SK’yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galip ayrılmayı ve tur biletini kapmayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Malatya temsilcisi ise güçlü rakibine karşı hatasız bir performans sergileyip bir üst tura yükselmenin planlarını yapıyor. Bu kritik mücadelede her iki takım da sahada maksimum performans göstermeyi amaçlıyor. Peki, Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…