Kuruluş Orhan 1. Bölüm tek parça izle! Kuruluş Orhan 1. Bölüm HD nereden izlenir?

Yeni bölümde Orhan Bey, dokuz yıldır muhasara ettiği Bursa’yı fethetmek için stratejik bir plan yapar. Osman Bey toyu toplar, beyler karar verir ve Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Orhan Bey’in liderlik sınavı ve stratejik hamleleri izleyiciye nefes kesen sahneler sunuyor. Peki, Kuruluş Orhan 1. Bölüm HD nereden izlenir? Kuruluş Orhan 1. Bölüm tek parça izle!

Giriş Tarihi: 29.10.2025 10:22

ATV'nin tarih ve aksiyon dizisi Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Orhan 1. Bölüm, ATV resmi web sitesi ve dijital platformlarından HD kalitede ve tek parça olarak izlenebilir. İzleyiciler, Orhan Bey'in stratejilerini ve dönemin dramatik sahnelerini yüksek çözünürlükte takip edebilir. Merakla beklenen dizi Kuruluş Orhan, ATV'de ilk bölümüyle yayınlandı.

KURULUŞ ORHAN BAŞLIYOR

👉 Orhan Bey Bursa Önünde

Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır?

👉 Osman Bey Toyu Topluyor

Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?

👉 Sevdasıyla Orhan Bey'e Destek Veren Nilüfer Hatun

Bütün hengamenin arasında, sevdasıyla Orhan'a güç veren Nilüfer Hatun çocuklarıyla Orhan'a nefes olur. Orhan'ın en büyük dayanağı ve obadaki kalbi olan Nilüfer Hatun toyun hatunlar arasındaki yankısını nasıl göğüsleyecektir?

👉 Alaeddin Bey, Orhan Bey'in Görevine Talip

Alaeddin Bey ise aklının sesiyle Babasının karşısına geçer. Eğer Orhan'ı azledecekse vazifeye kendisi talip olduğunu söyler. Osman Bey ne karar verecektir?

👉 Gonca'dan Ümidini Kesen Malhun Hatun!

Alaeddin'in soyunun devamı için Gonca'dan ümidi kesen Malhun Hatun, Didar Hatun'a, Alaeddin için bir gelin adayı bakmasını söyler. Gonca ve Alaeddin bu isteği öğrendiğinde ne yapacaktır?

👉 Orhan Bey, Flavius'un Kardeşini Öldürüyor. Flavis'un İntikam Yemini!

Öte yanda toy kararı çıkana kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un can damarını kesmek için büyük bir plan yapar. Orhan Bey Flavius'un kardeşini öldürür. Flavius kardeşinin intikamı için ant içer. Orhan'ın eliyle dökülen kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtına mı doğuracaktır?

KURULUŞ ORHAN 1. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Kuruluş Orhan yeni sezon ilk bölüm bu akşam 20.00'de atv'de yayınlanacak.

ATV NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

2025 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN