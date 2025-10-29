Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Silifke Belediye Spor, sahasında Amed SK’yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, iç sahadaki avantajını kullanarak sürpriz bir galibiyet elde etmeyi ve bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Diğer tarafta Sinan Kaloğlu önderliğinde, 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme hedefiyle yola çıkan Diyarbakır temsilcisi Amed SK, Türkiye Kupası serüvenine devam etmek için sahada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Her iki takımın da tur biletini almak için büyük bir motivasyonla sahaya çıkacağı bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?