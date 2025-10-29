Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Muş’ta tüm hızıyla sürüyor. Muş Spor, taraftar desteğini arkasına alarak Menemen FK’yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, sahadaki avantajını en iyi şekilde kullanıp galibiyet elde ederek turu geçmeyi amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Menemen FK ise güçlü rakibine karşı disiplinli ve etkili bir oyun ortaya koyarak kupada bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili merak edilen tüm detaylar…