Ludogorets - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Sakatlıklardan yana problem yaşayan Fenerbahçe'de stoperde genç futbolcu Yusuf Akçiçek şans bulabilir. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 12:11