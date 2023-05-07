GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI VE ŞİFRESİZ | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI VE ŞİFRESİZ | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışında bu kez de Giresunspor'a konuk oluyor. Deplasmanda yapacağı kritik mücadelede mutlak 3 puan için mücadele edecek olan sarı lacivertlilerden 2 kişi kart cezası ve 5 isim ise çeşitli sebeplerle forma giymeyecek. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 13:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023- 13:20