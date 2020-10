Dimitrios Pelkas: Türkiye Ligi Yunan Ligi'nden daha iyi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Yunan futbolcu, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın da önde gelen gelen büyük kulüplerinden bir tanesi." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu ifade eden Pelkas, rekabet açısından ise en iyisini ortaya koymak zorunda olduğunu dile getirdi.



"UMARIM EN HIZLI ŞEKİLDE BURAYA ADAPTE OLURUM"



Sarı-lacivertli kulüpte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Pelkas, "Teşekkür etmek istiyorum başkana ve hocamıza bana güvendikleri için. Burada en iyisini yapıp takıma yardım etmek istiyorum. Erol Bulut'u tanıyorum. Buraya gelmeden önce kendisiyle konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca. Umarım en hızlı şekilde buraya adapte olurum. Umuyorum ki hep birlikte iyi bir kimya yakalayıp maç maç çok daha iyi oynarız" dedi.







"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Fenerbahçe'nin Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Pelkas, ''Daha önce Rodrigues ve Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Perotti'yi tanıyorum. Umarım hep birlikte iyi bir kimya oluştururuz. İdmanlarda ve maçlarda umarım bu uyumumuz devam eder. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014'ten bu yana kazanılmamış bir şampiyonluk var ve bu anlamda mücadelemizi sergilemek istiyoruz. Ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum her zaman takımıma yardım etmek isterim. Futbol takım oyunu ve iyi bir takım olmak istiyorsanız yardım etmeniz gerekiyor. Ben kendi stilimle alakalı olarak konuşmak istemem ve maçları oynadıktan sonra hep birlikte eleştirisini ve kritiğini yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.



"TAKIMIN İHTİYACI OLAN BÖLGELERDE OYNAMAK İSTERİM"



Pelkas, oynadığı pozisyon ile ilgili olarak, "10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum ama her yerde de takımın ihtiyacı olan bölgelerde oynamak isterim. Asıl amacım takımıma yardım etmek. Asist olur gol olur fark etmiyor. Kafamda yatan ilk hedef kazanmak. Aklımda kendimi kıyasladığım bir oyuncu yok. Ben sadece kendi futboluma odaklanıyorum. Oyun stilimi gördükten sonra insanlar fikirlerini belirtebilir" diye konuştu.



"SÜPER LİG, YUNANİSTAN'DAN DAHA İYİ BİR LİG"



Süper Lig'in temposunun yüksek olduğunu dile getiren Pelkas, "Alanyaspor'da Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. 1 hafta önce birlikteydik. Onların söylemlerine göre burası güzel bir lig. Yine onların söylemelerine göre Yunanistan'dan daha iyi bir lig" dedi.



"EN İYİMİZİ ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ"



Pelkas, takımdaki rekabet hakkında ise, "Saha içerisinde ve antrenmanlarda rekabet söz konusu. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Bu pozisyonu kazanmak istiyorsak en iyisini sergilemek gerekiyor. Rekabetin olması takım için avantaj" diye konuştu.







"KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN BÖYLE BİR FIRSATI KABUL ETTİM"



Sarı-lacivertli ekibin kendisini transfer etmek istemesinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Pelkas, "Önceki takımıma 13 yaşında oraya katıldım. Aslında orada doğdum diyebilirim. Hayatımın bir çok kısmı orada geçti ve orada yükseldim. Bu yıl benim için ayrılma zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için böyle bir fırsatı kabul ettim. Ben her zaman çok daha iyisini vermeye çalışıyorum. Takımın şampiyonluk isteği çok önemli" şeklinde konuştu.



"BİR AN ÖNCE STADA GİTMEK İSTİYORUM"



Fenerbahçe'ye transferi öncesinde Stoch ile konuşamadığını belirten Pelkas, taraftarlar ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Taraftarlar arasında benzerlik var. Bir an önce stada gitmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarının videolarını izledim. Taraftarın ne kadar güçlü olduklarını zaten biliyorlar. Ben sabırsızlıkla taraftarın önüne maça çıkmayı bekliyorum. Pandemiden dolayı sorun yaşıyoruz ancak duyduğum kadarıyla taraftarların belli bir kısmının girebileceğini duydum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum."



"SEVDİĞİM İÇİN 14 NUMARAYI ALDIM"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bir çok dili bilmesinin avantaj olduğunu vurgulayan Pelkas, "Futbol dilinde önemli olan sahada her şeyi verebilmeniz. Benim inandığım şey bu. Sevdiğim için 14 numarayı aldım. Transferin son günü gelmiştim ve çok fazla seçme opsiyonum yoktu. Benim favorim 10 numara ama arkadaşım Samatta aldığı için bunu tercih etti" dedi.

