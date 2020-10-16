Dimitrios Pelkas: Türkiye Ligi Yunan Ligi'nden daha iyi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas, antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"EROL BULUT ÇOK İYİ BİR HOCA VE İNSAN"
"Fenerbahçe'ye gelmeden önce Erol Bulut ile konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir insan."
"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın da önde gelen gelen büyük kulüplerinden bir tanesi. Bu sene şampiyon olacağız."
"10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNUYORUM AMA..."
"Futbol bir takım oyunu, ben de takımıma faydalı olabilmek için elimden geleni yapacağım. 10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum ama takımın ihtiyacı her şeyin önünde gelir."
"TÜRKİYE LİGİ YUNAN LİGİ'NDEN DAHA İYİ"
"Türkiye Süper Lig'i çok zor ve tempolu bir lig. Alanyaspor'da oynayan Tzavellas ve Bakasetas'la da görüştüm. Yunan Ligi'nden daha iyi bir lig olduğunu düşünüyorum."
"FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
"Transfer döneminde takıma çok fazla oyuncu katıldı.. Umarım kısa sürede, iyi bir kimya yakalarız. Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim."
"ARAMIZDA REKABETİN OLMASI TAKIM İÇİN BİR AVANTAJ"
Mert Hakan, Sosa, Ozan ile aramızda rekabetin olması takım için bir avantaj.
"FARKLI BİR STİL GÖRMEK İÇİN BURAYA GELDİM"
"Farklı bir futbol stili görmek için Fenerbahçe'ye geldim. Şampiyonluk çok önemli."
"TARAFTARLARLA BULUŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Fenerbahçe taraftarı ile buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İki yıl önce atmosferi yaşamıştım. Derbileri çok iyi biliyorum, buradaki derbilere de hazırım.
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