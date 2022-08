Square Enix London Mobile'ın anime serisi olan Avatar'ın mobil oyunu resmen duyuruldu.

Özellikle Nextflix'te yayınlanan Avatar: The Last Airbender dizisiyle birlikte popülerliği artan Avatar, izleyicilerini mobil dünyada kazanmayı hedefliyor.

Avatar: Generations adı verilecek mobil oyunun lansmanı gerçekleştirildi ve oynanış detayları paylaşıldı. Takım kombinasyonlarına ve takıma özel güçlere izin verilecek oyun, RPG olarak sunulacak.

KARAKTERLER BELLİ DEĞİL

Oyundaki karakterler şu an için belirsizliğini korurken, diziden ilham alınarak yapılacağı ve oradaki karakterlerin oyuna yansıtılacağı tahmin ediliyor.

Böyle olursa Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki, Zuko, Appa ve Momo gibi karakterleri oyunda görebileceğiz.

ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANMADI

Avatar: Generations'ın çıkış tarihi ise şu anlık açıklanmadı. Sıra tabanlı RPG'yi ise Play Store üzerinden teste açıldı. Oyunun sadece mobil tabanlı olacağı, konsola veya bilgisayara gelmesinin beklenmediği iddia edildi.

Oyunun geliştiricileri arasında yer alan Navigator Games CEO'su Will Moore, yaptığı açıklamada "Dünya çapında sevilen bir markayı, Avatar: The Last Airbender'ın zengin ve hikayeli evreniyle buluşturacağız. Serinin ve RPG oyunlarının hayranları için heyecan verici bir oyun yaratacağız." ifadesini kullandı.