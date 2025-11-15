CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü 20:37
Beşiktaş PAOK'u mağlup etti! Beşiktaş PAOK'u mağlup etti! 20:18
F.Bahçeli Ederson ve G.Saraylı Jakobs karşı karşıya F.Bahçeli Ederson ve G.Saraylı Jakobs karşı karşıya 18:25
G.Saray'da transfer askıya alındı: O oyuncuda şok gelişme! G.Saray'da transfer askıya alındı: O oyuncuda şok gelişme! 16:32
Galatasaray'da ayrılık yakın: Yıldız isim Göztepe yolunda! Galatasaray'da ayrılık yakın: Yıldız isim Göztepe yolunda! 16:06
Beşiktaş F.Bahçe'nin 2 yıldızını alacak mı? Adalı açıkladı! Beşiktaş F.Bahçe'nin 2 yıldızını alacak mı? Adalı açıkladı! 15:12
Daha Eski
Tedesco'dan flaş karar: F.Bahçe'de 8 ayrılık! Tedesco'dan flaş karar: F.Bahçe'de 8 ayrılık! 13:59
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:25
Adalı ve Yalçın'dan Rafa Silva itirafları Adalı ve Yalçın'dan Rafa Silva itirafları 13:15
Icardi'den transfer talebi: Kızlarıma yakın olayım! Icardi'den transfer talebi: Kızlarıma yakın olayım! 12:24
Transferde Oosterwolde bombası! Ocakta gidecek mi? Transferde Oosterwolde bombası! Ocakta gidecek mi? 12:08
Osimhen için flaş iddia: PSG için bavulu hazırdı! Osimhen için flaş iddia: PSG için bavulu hazırdı! 11:25
San Mames'te Gazze'ye destek maçı!
Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin...
İşte Sayısal Loto sonuçları!
Altın fiyatlarında son durum!