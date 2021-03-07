07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İskoçya'da şampiyon Rangers oldu! Celtic...

İskoçya'da şampiyon Rangers
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

İskoçya Birinci Lig ekiplerinden , ezeli rakibi 'in berabere kalması sonucunda, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Rangers ayrıca rakibinin 9 yıllık şampiyonluk ünvanını da elinden aldı.

Ligde son 9 sezonun şampiyonu , ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti.

Bu sonuçla, 88 puanlı lider bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.

'ın teknik direktörlüğündeki ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez 'te şampiyonluğa ulaştı.

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