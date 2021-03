İskoçya'da şampiyon Rangers oldu! Celtic...

Ligde son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee United ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti.

Bu sonuçla, 88 puanlı lider Rangers bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğündeki Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaştı.

🏆 We Are Rangers



🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe