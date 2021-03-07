07 Mart 2021, Pazar
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İskoçya'da şampiyon Rangers oldu! Celtic...
İskoçya Birinci Lig ekiplerinden Rangers, ezeli rakibi Celtic'in berabere kalması sonucunda, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Rangers ayrıca rakibinin 9 yıllık şampiyonluk ünvanını da elinden aldı.
Ligde son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee United ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti.
Bu sonuçla, 88 puanlı lider Rangers bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.
Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğündeki Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaştı.
🏆 We Are Rangers— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021
🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe
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