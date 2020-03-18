18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan Ibrahimovic koronavirüs için bağış kampanyası başlattı

Bu sözlerle duyurdu! Eğer virüs Zlatan'a gitmezse...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen , binlerce kişinin ölümüne de sebep olmuştu. Spor faaliyetleri ertelenmiş, sokağa çıkma yasağı konulmuş ve seyahat kısıtlamalarına gidilmişti. Koronavirüsün etkisinin artmasıyla beraber dünyaca ünlü İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic kayıtsız kalamadı. Ibrahimovic, tıp sektöründe çalışanlar için İtalya'da bağış kampanyası başlattığını bu sözlerle duyurdu: Eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!

İtalya Serie A devlerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj var... İsveçli star, hesabından yaptığı açıklamada için çalışan sağlık personelleri ve virüsün tedavisinin bulunması için bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

İsveçli starın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"İtalya bana her zaman çok şey verdi ve bu dramatik anda, bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Hastanelere bağış toplamak ve geniş kitlelere yaymak için iletişim gücümü kullanmaya karara verdim. Bu, ciddi bir konudur ve videolara bağlı kalmayan, somut bir yardıma ihtiyaç duyulan bir durumdur.

Bu virüsü ortadan kaldırmak için meslektaşlarımın, tüm profesyonel sporcuların küçük ve ya büyük miktarda bağış yapmalarını istiyorum. Onların cömertliğine güveniyorum.

Hepimizin hayatını kurtarmak için her gün özverili bir şekilde çalışan hastanelere, doktorlara ve hemşirelere gerçekten yardımcı olabiliriz. Çünkü bugün onlar için tezahurat yapıyoruz!

Haydi! Hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım!

Unutmayın; Eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!

EMRE CAN: 2.5 MİLYON EURO BAĞIŞ

Öte yandan şu anda forması terleten da, yaptığı açıklamada, "Dayanışma hiç bu kadar önemli olmamıştı! Bir ekip olarak biz, üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve destek olarak 2,5 milyon euro bağışlamaya karar verdi. Her hareket, her yardım önemlidir. Hepimiz, her zamankinden daha çok meydan okuyoruz. Sağlıkla kalın ve kendinize iyi bakın!" dedi.

Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor? haberin devamı

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