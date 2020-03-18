18 Mart 2020, Çarşamba
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Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor?
Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilemiş ve birçok lig ertelenmişti. Dünyanın önde gelen liglerinden Premier Lig, La Liga, Ligue 1 gibi liglere de ara verilirken Türkiye'de de maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Virüsten sonra kendilerini koruma altına alan dünyaca ünlü yıldız futbolcular da sosyal medyadan ev hallerini paylaşıyor. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 18.03.2020 16:42
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