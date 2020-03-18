18 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor?

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilemiş ve birçok lig ertelenmişti. Dünyanın önde gelen liglerinden Premier Lig, La Liga, Ligue 1 gibi liglere de ara verilirken Türkiye'de de maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Virüsten sonra kendilerini koruma altına alan dünyaca ünlü yıldız futbolcular da sosyal medyadan ev hallerini paylaşıyor. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 16:42
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Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs spor dünyasını da vurdu. Birçok lig ertelenirken oyuncular kendilerini karantinaya aldılar. Karantina günlerini takipçileriyle paylaşan sporcular, paylaşımlarıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte dünyaca ünlü sporcuların karantina günleri...

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Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor?

RONALDO

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Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor?

MESSI

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Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor?

ARKADIUSZ MILIK

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Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor?

AUBAMEYANG

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