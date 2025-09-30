Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 400 metreyi 54.51'lik dereceyle koşarak dünya rekoru kıran ve altın madalya kazanan Aysel Önder ile gülle atmada 13.80'lik dereceyle gümüş madalya kazanan Ebrar Keskin ve erkekler uzun atlamada 6.82 ile derece yapan Arif Çenesiz yurda döndü. 1 altın ve 1 gümüşle dünya beşincisi olarak dereceye giren sporcuları taşıyan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçak, saat 11.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport ve valiz işlemlerinin ardından sporcuları havalimanında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon Başkanı Birol Aydın ile birlikte İl ve Bayrampaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü yetkilileri karşıladı.

"BU KARDEŞLERİMİZ ENGELLİ SPORUNUN GELİŞMESİNE VESİLE OLDU"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Spor yapamaz denilen bu kardeşlerimiz şu anda devletimizin, Cumhurbaşkanımızın ve bakanlığımızın katkılarıyla sporumuzun, özellikle engelli sporunun gelişmesine vesile oldu. Son yıllarda sporcular artık kendi rekorlarını kırıyorlar. Bugün Aysel Önder Hindistan'da sadece kendi adına değil Şırnak'taki bir annenin de Fransa'daki bir annenin de dünyanın diğer ucundaki özel çocuk annesine de 'İmkan verilince, ben de kendime inanınca her şeyi başarabilirim' mesajını verdi" diye konuştu.

"BÜTÜN HERKES ÜCRET ALMADAN ÇALIŞIYOR, YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Yıllar içerisinde büyük mesafeler katedildiğinin altını çizen Aydın, "Yıllar önce bu yarışmalara katıldığımızda 10 ülke varsa onuncu oluyorduk ama şimdi Aysel Önder tek başına başarılara imza atıyor. Ben buradan Şırnak'tan Edirne'ye, Mersin'den Trabzon'a tüm özel çocuk anneleri adına önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bu imkanları verdiği için bu teşekkürü borç biliyorum. Çünkü bütün imkanları olan bir bakanlığız, bakanlığımız bu sporculara abilik yapıyor" ifadelerini kullandı.

Federasyon adına çalışan tüm herkesin gönüllü bir şekilde faaliyet yürüttüğüne dikkat çeken Birol Aydın, "Biz Türkiye Özel Sporcular Federasyonu gönüllü bir orduyuz. Bütün sporcularımız, antrenörlerimiz hiçbir ücret almıyorlar, gönülden çalışıyorlar yüreklerini ortaya koyuyorlar. Damla Tan'ın yetiştirdiği Aysel Önder, Seda Kalkan'ın yetiştirdiği Ebrar Keskin kazandığı ödüllerin yanı sıra bir de ülkemiz adına övünç madalyası kazandılar" şeklinde konuştu.

AYSEL ÖNDER: "HİKAYEYİ AYNI YERDEN ALARAK BİRİNCİLİKLE TAMAMLADIM"

Kazandığı altın madalya ile kendi rekorunu kırarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki başaran Aysel Önder, "Geçen sene aynı rakibe karşı ikinci olmuştum, Bu sene hikayeyi aynı yerden alarak birincilikle tamamladım, altın madalyayı aldım. Kendi rekorumu yeniledim. Buradan sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum, verdiği imkanlar her zaman en üst düzeyde oldu hiçbir zaman esirgemedi. Aynı şekilde antrenörüm Damla Tan'a da çok teşekkür ediyorum" dedi.

EBRAR KESKİN: "KİMSE BİZE İNANMIYORKEN BAŞKANIMIZ BİZE İNANDI"

Gülle sporunda gümüş madalya ile başarıya imza atan Ebrar Keskin, sözlerine Federasyon Başkanı Birol Aydın'a teşekkürlerini sunarak başladı. Keskin, "Her zaman bizi destekledi, kimse bize inanmıyorken o bize inandı. Bundan sonraki hedefimiz 2028'de altın madalyalar ve yeni dünya rekorları kırmak" diyerek 2028 olimpiyatlarındaki hedefine vurgu yaptı.

ARİF ÇENESİZ: "BİR SONRAKİ HEDEFİM KÜRSÜYE BİRİNCİ OLARAK ÇIKMAK"

Uzun atlamadaki 6.82 dereceyle dünya beşincisi unvanını kazanan ve başarısının ardından yeni hedefinin bir sonraki olimpiyatlarda kürsüye birinci olarak çıkmak olduğunun altını çizen Arif Çenesiz ise, "Bir sonraki hedefim, önümüzdeki olimpiyatlarda kürsüde birincilikle yer almak. Hedefim 7 metre üzeri atlamak. Buradan başkanlarımıza, antrenörlerimize bize destek oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Federasyon Başkanı ve sporcular birlikte fotoğraf verdikten sonra havalimanından çıkış yaptı.