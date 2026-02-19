İtalya'da süren oyunlara 4 disiplinde 8 sporcuyla katılan Türkiye, olimpiyatlarda derece elde edemedi.

Milano-Cortina 2026'da ay-yıldızlı bayrağı, kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir, kısa kulvar sürat pateninde Denis Örs, Furkan Akar, kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde ise Ada Hasırcı ve Thomas Kaan Önol Lang temsil etti.

DENİS ÖRS ÇEYREK FİNALDE YARIŞTI

Kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda yer alan Denis Örs, kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre çeyrek finalinde yarıştı.

Eleme serisini 44.651 saniyeyle tamamlayan milli sporcu, en iyi üçüncüler arasından adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde ise 5 sporcunun yarıştığı serisinde 41.532 saniyeyle 5. sırayı alan Denis, oyunlara veda etti.

FURKAN AKAR ELEMELERİ GEÇEMEDİ

İkinci olimpiyat tecrübesini yaşayan Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metrede elemeleri geçemedi.

Milli sporcu, eleme serisinin son metrelerinde rakibinin çarpmasıyla yerde kaldı. Öncesinde rakibine geçiş imkanı tanımadığı ve kulvar hatası yaptığı gerekçesiyle ceza alan Furkan, yarışı tamamlayamadı.

Pekin 2022'nin bin metre finalinde 6. sırayı elde eden Furkan Akar, Milano-Cortina 2026'da yarıştığı kategoride ise çeyrek final göremedi.

MİLLİ SPORCULAR, KAYAKLA ATLAMADA İLK TURDA ELENDİ

Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, yarıştıkları üç kategoride de ilk turda elendi.

Milli sporcular, final atlayışları için erkekler normal tepe ve büyük tepede ilk 30, süper takımda ise ilk 12'ye giremedi.

Üçüncü kez olimpiyatlara katılan Fatih Arda İpcioğlu, erkekler normal tepede 111,1 puanla 44, büyük tepede de 115 puanla 37'nci oldu.

İlk olimpiyat heyecanını yaşayan Muhammed Ali Bedir ise 93,1 ve 80,3 puan topladığı iki kategoride de 48'inci sırayı aldı.

Süper takım müsabakasında da mücadele eden milli sporcular, 202,7 puanla 17 ülke arasında 15'inci sırayı elde etti.

KAYAKLI KOŞUDA ABDULLAH YILMAZ VE İREM DURSUN YARIŞTI

Kayaklı koşuda Türkiye adına yarışan Abdullah Yılmaz ve İrem Dursun, ilk kez olimpiyatlarda mücadele etti.

Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasikte 94 sporcu arasında 3.40.34'lük derecesiyle 80'inci, 113 kayakçının yer aldığı 10 kilometre serbestte de 27.08.3'lük süresiyle 100'üncü oldu.

İrem Dursun ise 111 sporcunun katıldığı kadınlar 10 kilometre serbest yarışında 31.26.8'lik zamanıyla 103'üncü basamakta yer aldı.

ALP DİSİPLİNİNDE ADA HASIRCI VE THOMAS KAAN ÖNOL LANG MÜCADELE ETTİ

Alp disiplininde Ada Hasırcı ve Thomas Kaan Önol Lang, ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşadı.

Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalomdaki ilk yarışta 1.25.67 ve ikinci yarışta 1.18.83 olmak üzere 2.44.50'lik süre elde etti. Milli sporcu, bu sonucun ardından 81 kayakçı arasında 49'uncu oldu. Thomas Kaan, slalom kategorisinde ise yarışı tamamlayamadı.

Kadınlar slalomda piste çıkan Ada Hasırcı da yarışı bitiremeyerek oyunlara veda etti.