Bu yarışlar kaçmaz! Ankara'da nefesler kesilecek...
At Yarışları'nın klasik koşularının dördü cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı, Hatay ve Sürat Koşuları'nın sonuçları merakla bekleniyor.
Gözler cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda olacak. At Yarışları'nın klasiklerinden olan Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı, Hatay ve Sürat Koşuları cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yeni şampiyonlar zaferleriyle yılın enleri arasına adını yazdıracak.
3 ve yukarı yaşlı Arap safkanların katıldığı 1600 metre çim pistteki Cumhuriyet Koşusu'nda bu yıl 18 at start alacak. 1 milyon 680 bin lira birincilik ikramiyesi olan koşunun başlama saati 17.00.
Cumhurbaşkanlığı Koşusu ise 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlar arasında 2400 metre çim pistte yapılacak. 1 milyon 32 bin liralık birincilik ikramiyesi olan yarışa 9 at katılacak.
BÜYÜK HEYECAN YAŞANACAK
3 yaşlı Arap safkanların yer alacağı 1600 çim pistteki Hatay Koşusu ise saat 16.00'da. 720 bin lira birincilik ikramiyesi olan yarışa katılacak at sayısı ise 11. 2 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların boy göstereceği 1000 metrelik Sürat Koşusu'nda ise birincilik ikramiyesi 480 bin lira. Yarışa 11 at katılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları