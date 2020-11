Bu yarışlar kaçmaz! Ankara'da nefesler kesilecek...

At Yarışları'nın klasik koşularının dördü cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı, Hatay ve Sürat Koşuları'nın sonuçları merakla bekleniyor.

Gözler cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda olacak. At Yarışları'nın klasiklerinden olan Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı, Hatay ve Sürat Koşuları cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yeni şampiyonlar zaferleriyle yılın enleri arasına adını yazdıracak.

3 ve yukarı yaşlı Arap safkanların katıldığı 1600 metre çim pistteki Cumhuriyet Koşusu'nda bu yıl 18 at start alacak. 1 milyon 680 bin lira birincilik ikramiyesi olan koşunun başlama saati 17.00.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu ise 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlar arasında 2400 metre çim pistte yapılacak. 1 milyon 32 bin liralık birincilik ikramiyesi olan yarışa 9 at katılacak.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANACAK

3 yaşlı Arap safkanların yer alacağı 1600 çim pistteki Hatay Koşusu ise saat 16.00'da. 720 bin lira birincilik ikramiyesi olan yarışa katılacak at sayısı ise 11. 2 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların boy göstereceği 1000 metrelik Sürat Koşusu'nda ise birincilik ikramiyesi 480 bin lira. Yarışa 11 at katılacak.

