Ziraat Bankkart, 2025 AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek kupayı beşinci kez müzesine götürdü. Mustafa Kavaz yönetimindeki başkent ekibi, turnuvayı en fazla kazanan kulüp unvanını da tek başına ele geçirdi.

Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, 2025 AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Malatya'daki Orduzu Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk seti 25-19'luk skorla kazandı.

İkinci sete etkili başlayan Ziraat Bankkart, oyun üstünlüğünü eline aldı ve seti 25-21 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de ritmini koruyan Mustafa Kavaz'ın öğrencileri, 25-18'lik skorla 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan kırmızı-beyazlı ekip, 25-17'lik sonuçla maçı 3-1 kazandı ve büyük kupaya uzandı.

Bu zaferle birlikte Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı tam beşinci kez kazandı. Böylece Ankara temsilcisi, organizasyon tarihinin en fazla kupa kazanan takımı unvanını tek başına elde etti.