Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) arka arkaya 2'nci, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaştı. Razgatlıoğlu, İstanbul'a gelmesinin ardından şu ifadelere yer verdi,

"Çok zorlu bir sezondu. Tamamen bir takım çalışmasıydı. Bizleri güzel yorumlarıyla güçlendiren sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu ünvanı hep beraber kazandık"