Rizespor’dan şov
Yeşil-mavililer, ikinci yarı öncesi flaş transferlere imza attı. Çaykur Rize, golcü oyuncu Milan Skoda ile orta saha Denys Harmash’ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in ilk yarısında hedeflerinin uzağında kalan Çaykur Rizespor'da dün sıcak gelişmeler vardı. İkinci devre üst sıralara çıkmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, flaş transferlere imza attı. Yeşilmavililer, Milan Skoda ile Denys Garmash'ı kadrosuna kattı. Slavia Prag'ın golcüsü Skoda ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'in orta sahası Harmash'ı da sezon sonuna kadar kiraladı.
MELNJAK MESAJI NET
Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takımlarında oynayan futbolcuları devre arasında transfer etmenin zor olduğunu belirtip, "Büyük uğraşlar neticesinde Harmash'ı kiraladık. Yüksek ücretli kontratını bırakıp aramıza katıldığı için teşekkür ederim. Skoda ise kendini kanıtlamış usta bir forvet" açıklamasında bulundu. Bal, transferin gözde ismi Melnjak için de net konuştu: "Kesinlikle takımda kalacak."
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