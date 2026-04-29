Galatasaray'da Okan Buruk farkı! 16 teknik direktöre bedel

Galatasaray'da Okan Buruk farkı! 16 teknik direktöre bedel Okan Buruk, Galatasaray'da göreve geldiği tarihten bu yana Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 16 teknik direktör ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda istikrarlı bir tablo ortaya koyan başarılı çalıştırıcı, her yıl şampiyonluk tarihini de erkene çekti. İşte detaylar...







İSTİKRARIN ÖNEMİ 2022 yazında Türk futbolunda yeni bir dönem açıldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirdiklerini açıkladı ve sarı-kırmızılı takımın uzun sürecek ambargosunun ilk fitili ateşlendi. Üst üste 3 şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Aslan, Süper Lig'de dörtleme yapmanın sadece iki puan uzağında bulunuyor. Bu başarılardaki en önemli pay sahiplerinden birisi Okan Buruk olurken, istikrarın önemi dikkat çekti.

AVCI İKİ KEZ GÖREVE GELDİ Dört senede G.Saray sadece Buruk ile çalışırken, ezeli rakipleri Beşiktaş 8, F.Bahçe 4, Trabzonspor ise 4 isimle yollarını ayırdı. Okan Buruk'un görev süresinde 16 teknik adam değişti. F.Bahçe'de Jesus, İsmail Kartal, Mourinho ve Tedesco gönderildi. Beşiktaş'ta Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Van Bronckhorst, Solskjaer ve Serdar Topraktepe gönderilirken, Trabzonspor ise şu isimlerle yollarını ayırdı: Abdullah Avcı (2), Bjelica, Şenol Güneş, Orhan Ak.