Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Karadeniz derbisinde gülen taraf 4-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu. Ev sahibi takımın galibiyet golleri 39 ile 50. dakikalarda Loide Augusto, 45+1. dakikada Attila Mocsi ve 45+3. dakikada Qazim Laçi'den geldi. Konuk takımın tek sayısını ise 90+3. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 33 puana yükseldi. Samsunspor ise 36 puanda kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Suat Güz

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan (Dk. 63 Emir Ortakaya), Hojer (Dk. 79 Furkan Orak), Taylan Antalyalı, Augusto (Dk. 72 Muhammet Taha Şahin), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Buljubasic ), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Pierrot)

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham (Dk. 78 Mouandilmadji), Elayis Tavsan (Dk. 67 Yalçın Kayan), Ndiaye, Coulibaly (Dk. 86 Sousa)

Goller: Dk. 39 ve 50 Augusto, Dk. 43 Mocsi, Dk. 45+3 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+ 3 Ndiaye (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Tomasson (Samsunspor), Dk. 50 Augusto, Dk. 70 Hojer (Çaykur Rizespor)