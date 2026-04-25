Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın golleri, 79. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada László Bénes'ten geldi. Çaykur Rizespor'un 40. dakikada Valentin Mihaila ile bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Zecorner Kayserispor, ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek son vererek 26 puana yükseldi ve 16. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor'un ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Karadeniz temsilcisi, 37 puanla 8. sırada kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Zecorner Kayserispor, evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

