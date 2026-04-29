Tüzemen: F.Bahçe'nin haziranda yapacağı seçimde mevcut başkan Sadettin Saran kesin aday olmayacak. Çünkü yaptığı açıklama bir vedaydı. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın uzun süredir başkanlığa hazırlandığını biliyorum. Kendisi spor dünyasında her kesimin saygı duyduğu bir isim. Güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasına rağmen mütevazı yaşamından hiç ödün vermedi. Sayın Aydınlar'ı başkanlık adına en güçlü aday olarak görüyorum. Ancak tek adaylı bir seçim olmaz. Eski başkan Sayın Ali Koç'un desteklediği Sayın Barış Göktürk adaylığını resmen açıkladı. Hakan Safi de aday olacaktır.

Bilgiç: Üç tane pırıl pırıl isim var. Çok iyi Fenerbahçeliler ve finansal olarak da güçlüler. Mehmet Ali Aydınlar'a uzun zamandır baskı vardı. Elinde çok güçlü bir yönetim kadrosu ve direkt sonuca odaklı programlar var. Barış Göktürk, 'Son 40 yılda neden 8 şampiyonluk' diyerek başarısızlığı temelden çözmeye niyetli. Buna göre akıl yakalamaya çalışıyor. O da güçlü geliyor. Hakan Safi iddiası, çözüm odaklı stratejileri ve pozitifliğiyle bilinen bir isim. F.Bahçe kongre yapacaksa da bu koltuğun talibi çok olmadı çünkü değerli ama seçilecek yönetime 4 yıl için oy verilmesi gerekir. Eğer bir sezonluk 'palyatif' bir kararın peşinden koşulursa yine 8 ayda bir kongre olur.