Robert Lewandowski için transfer piyasasında hareketlilik artıyor. Fenerbahçe'nin de radarında bulunan yıldız golcü, Barcelona'nın sunduğu sözleşme yenileme teklifine henüz yanıt vermedi.
COMOLLI VE MENAJERİ GÖRÜŞTÜ
37 yaşındaki Polonyalı forvetin kontratı 30 Haziran'da sona ererken, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri oyuncunun kararını bekliyor. Bu kulüplerden biri olan Juventus, transfer için somut adımlar atmış durumda. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Kulübün yöneticilerinden Damien Comolli, Lewandowski'nin menajeri ile bir araya gelerek transferin şartlarını görüştü.
SPALLETTI ONU İSTİYOR
İtalyan ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti, yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı olabilmek için tecrübeli bir santrfor istiyor. Takımdan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic'in yerine Lewandowski güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan yıldız oyuncu için Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani ve Gonçalo Ramos gibi daha genç alternatifler de gündemde. Ancak Juventus cephesi, Lewandowski'nin fizik gücü ve profesyonelliğine güveniyor. Üstelik oyuncunun bonservissiz transfer edilebilme ihtimali, ilgiyi artırıyor.
TEKLİFİN DETAYLARI
İtalyan kulübü, yıldız futbolcuyu ikna edebilmek için yıllık net 8-10 milyon euro maaş ve bonuslar içeren iki yıllık bir sözleşme hazırlığında. Ancak Lewandowski'nin yalnızca maddi şartlara değil, sportif hedeflere de büyük önem verdiği biliniyor.
Deneyimli golcünün Barcelona'ya henüz yanıt vermemesinin arkasında ise hem sportif hem de kişisel nedenler yatıyor. Katalan ekibinde mutlu olmasına rağmen maaşında yapılması planlanan ciddi indirime ve "yedek rolü" ihtimaline sıcak bakmıyor.
DEVLER LİGİ ŞARTI
Öte yandan transferdeki en önemli kriterlerden biri de UEFA Şampiyonlar Ligi. Lewandowski, kariyerine Avrupa'nın en prestijli turnuvasında devam etmek istiyor. Bu nedenle Juventus'un ligi ilk dörtte bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alması kritik önem taşıyor. Yıldız ismin menajeri de transfer görüşmesi gerçekleştirdiği kulüplere bu şartı iletti.
F.BAHÇE FIRSAT TRANSFERİ PEŞİNDE
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'nin de fırsat transferi olarak süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli kulübün, yıldız oyuncunun vereceği karara göre hamle yapabileceği konuşuluyor.