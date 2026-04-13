Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’de haftanın dikkat çeken randevularından biri Karadeniz’de oynanacak. Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak. Süper Lig mücadelesinde iki takım da orta sıralarda avantaj yakalamak istiyor. Rizespor, son haftalardaki formunu sürdürmeyi hedeflerken Gaziantep FK kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. 13 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Süper Lig'de heyecan Rize'de devam ediyor! Aralarında sadece bir puan fark bulunan ve ligin orta sıralarında kendilerine güvenli bir yer arayan Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor galibiyetiyle moral bulan "Atmacalar", evinde kazanarak seri yakalamak istiyor. Öte yandan, son iki maçında galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep FK ise Karadeniz deplasmanından puanlarla dönerek alt sıralarla olan bağını koparmayı hedefliyor. Peki, Rizespor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev randevu öncesi son bilgiler...

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Çaykur Rizespor - Gaziantep FK karşılaşması, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Maç saat 20:00'de (TSİ) başlayacak.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazartesi akşamının bu önemli mücadelesi, beIN Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak:

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihalia, Ali Sowe.

Gaziantep FK: Zafer, Nazım, Arda, Tayyip, Perez, Melih, Kozlowski, Camara, Lungoyi, Maxim, Bayo.

Çaykur Rizespor maç günü paylaşımı

Gaziantep FK maç paylaşımı