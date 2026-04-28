Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u 2 farklı ihlalden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson, "Hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ise 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Zecorner Kayserispor'u 5, Galatasaray'ı 3, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ise birer ihlalden dolayı disipline verdi.

TFF'den yapılan açıklamada,



"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.