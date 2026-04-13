Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ÇAYKUR Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

ÇAYKUR Didi Stadyumu'nda oynanan maçta ÇAYKUR Rizespor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Gaziantep FK'nin golü 23. dakikada Mohamed Bayo kaydetti. ÇAYKUR Rizespor'un gollerini 79. dakikada Qazim Laçi ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nin ligde 3 maçtır kazanamamış oldu ve 34 puanla 11. sırada yer aldı. ÇAYKUR Rizespor ise üst üste 2 maçlık galibiyet serisi yakalayarak puanını 36'ya çıkarttı ve 8. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Savunma, ceza sahası içerisine havadan gelen topu uzaklaştırmaya çalışırken arka direkte topla buluşan Bayo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

27'nci dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da Laçi'nin şutu baraja çarptı. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

32'nci dakikada rakip savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Taylan'ın çektiği şutta top kaleci Zafer'de kaldı.

33'üncü dakikada Bayo'nun topu ceza sahası içerisine sürüp kalecinin soluna doğru çektiği şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

68'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Samet'in havadan savunma arkasına gönderdiği topu sağ kanatta kontrol eden Mithat'ın ceza sahasına girip kaleye gönderdiği şutta kaleci Zafer topu taca çeldi.

74'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Laçi'nin pasında topla buluşan Taylan'ın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği topa kaleci Zafer iki hamlede sahip oldu.

79'uncu dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Mihaila'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa gelişine vuran Laçi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

81'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Halil'in şutunda savunmadan dönen topu kontrol eden Sowe, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazandı: 2-1.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.