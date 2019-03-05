05 Mart 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

‘Aatıf’ı kaybederdik’

‘Aatıf’ı kaybederdik’
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2019

karşısında oynayamayan Faslı yıldız için yönetimi, “Riske etmedik. Daha kötü olabilirdi” dedi.

karşısında oynamaması sorgulanan Aatıf için Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, açıklamalarda bulundu. Bakır, "Aatıf konusu çok gereksiz yere tartışıldı. Bir önceki hafta tek antrenman yapabilmişti. Bu hafta da öyle. vardı. Hocamız riske etmedi. Daha uzun bir süre olmaması handikap olurdu. Çok önemli maçlarımız var. Aatıf, Fenerbahçe maçı için 'a geldi. Rizespor'a çok güç katıyor. Takım içindeki arkadaşlığa katkısı da çok büyük. Takımımıza olan katkısı ortada" diye konuştu.
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