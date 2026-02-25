Yeni sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Üst üste alınan iki lig galibiyetiyle moral bulan ekipte yönetimin, yaz dönemi için sol kanat takviyesine odaklandığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre, rotasını İngiltere'ye çeviren kurmayların, Premier Lig temsilcisi Brighton forması giyen Kaoru Mitoma ile yakından ilgilendiği ifade ediliyor. Japon yıldızın transfer listesine eklendiği ve performansının detaylı şekilde takip edildiği gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Siyah-Beyazlı yöneticilerin, sezon sonunda uygun şartların oluşması halinde 28 yaşındaki oyuncu için resmi girişimde bulunmayı planladığı belirtiliyor. Bu sezon Brighton formasıyla 19 karşılaşmada görev alan Mitoma, söz konusu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KONTRATI ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİTİYOR

Japonya Milli Takımı'nda da 29 kez sahaya çıkıp 8 gole imza atan tecrübeli kanat oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.