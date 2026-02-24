Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'ye karşı 4-0'lık flaş bir galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonu yapılan basın toplantısında sakat oyuncuların durumuna da değinmişti.

Deneyimli teknik adam, Göztepe karşılaşmasının ardından Malili golcünün sakatlığı sebebiyle yaklaşık 6-8 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Takvim'de yer alan habere göre, sezon başında Atalanta'dan satın alma şartına bağlı kiralanan Toure'nin sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için 15 gole ulaşması gerekiyordu.

Şu ana kadar 5 gol atan ve ligde son haftalara doğru sahalara dönmesi beklenen 24 yaşındaki futbolcunun bu barajı yakalaması zor görünüyor. Buna rağmen Beşiktaş yönetiminin opsiyonu kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor.

Bu sezon 18 maçta görev alan Malili oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Toure, özellikle sol kanatta Sergen Yalçın'ın en çok güvendiği isimler arasında yer alıyordu.