Güçlü fiziği, teknik becerileri ve sahadaki etkili performansıyla transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olan Hyeon-gyu Oh, Türk kulüplerinin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Başarılı futbolcu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle genç oyuncunun kariyer yolculuğu, maç istatistikleri ve güncel piyasa değeri büyük merak konusu. İşte Hyeon-gyu Oh'un futbol kariyerine dair öne çıkan detaylar...