Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Genk forması giyen Hyeon-Gyu Oh ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Güney Koreli forvetin bugün saat 12.00'de İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Oh'u taşıyan uçak bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.