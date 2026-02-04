Fenerbahçe, ara transfer döneminin en büyük transferini gerçekleştirerek dünya yıldızı N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Al-Ittihad'dan gelen tecrübeli Fransız orta saha oyuncusu ile 2028'e kadar uzanan 2.5 yıllık anlaşma imzalandı. Chelsea ve Leicester City'de Premier League şampiyonlukları yaşayan, Dünya Kupası'nı kazanan 33 yaşındaki yıldız, merak konusu oldu. Peki N'Golo Kante kimdir, nereli, kaç yaşında? N'Golo Kante hangi takımlarada oynadı? Piyasa değeri ne kadar? İşte detaylar...

Transfer döneminin başından bu yana sarı-lacivertli taraftarların yolunu gözlediği N'Golo Kante serüveni mutlu sonla noktalandı. Fenerbahçe Kulübü, evrak süreçleri nedeniyle bir ara 'iptal' noktasına gelen transferde yoğun diplomasi trafiği yürüterek Fransız yıldızı renklerine bağlamayı başardı. TFF kayıtlarında 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladığı görülen 34 yaşındaki dünya yıldızının, 4 Şubat Çarşamba günü saat 21.30'da özel bir uçakla İstanbul'a inerek ayağının tozuyla sağlık kontrollerinden geçeceği açıklandı. Kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan futbolcunun gelişi camiada büyük bir coşku yaratırken, futbolseverler şimdiden N'Golo Kante kimdir, başarıları nelerdir ve Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek? sorularına odaklandı. İşte detaylar...

N'GOLO KANTE KİMDİR?

N'Golo Kanté (d. 29 Mart 1991, Paris), Fransız millî futbolcudur. Orta saha mevkisinde görev yapan Kanté, günümüzde Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El-İttihad forması giymektedir. Çalışkanlığı, top kapma yeteneği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle modern futbolun en önemli ön liberolarından biri olarak kabul edilmektedir.

KARİYERİNDEKİ TARİHİ BAŞARI

Kanté, 2016 ve 2017 yıllarında Premier League şampiyonluğunu, sırasıyla Leicester City ve Chelsea ile kazanarak bu başarıyı iki farklı takımda art arda yaşayan ilk futbolcu olmuştur.

KULÜP KARİYERİNE BAŞLANGIÇ (FRANSA YILLARI)

Paris'te doğan Kanté, futbola JS Suresnes altyapısında başladı ve burada 11 yıl forma giydi.

2010 yılında Boulogne takımına transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 18 Mayıs 2012 tarihinde Monaco karşısında çıktı. 2012-13 sezonunda Championnat National'te yalnızca bir maç kaçırdı ve 10 Ağustos 2012'de Luzenac karşısında kariyerinin ilk golünü attı.

CAEN DÖNEMİ

2013 yılında Caen'e transfer olan Kanté, ilk sezonunda tüm lig maçlarında forma giyerek takımının Ligue 1'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

2014-15 sezonunda da istikrarlı performansını sürdüren Kanté, kariyerindeki ilk Ligue 1 golünü 9 Ağustos 2014'te Evian'a karşı attı.

LEICESTER CITY EFSANESİ

Kanté, 3 Ağustos 2015'te Leicester City'ye yaklaşık 8 milyon euro bedelle transfer oldu.

2015-16 sezonunda Premier League'de sergilediği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sezonu 175 top kapma ve 157 müdahale ile tamamladı.

PREMIER LEAGUE SEZONUN TAKIMI'NA SEÇİLDİ

Leicester City ile tarihi lig şampiyonluğu yaşadı.

CHELSEA YILLARI

Başarılı performansının ardından Kanté, 16 Temmuz 2016'da Chelsea'ye yaklaşık 32 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.

Chelsea formasıyla:

15 Ağustos 2016'da West Ham karşısında ilk maçına çıktı.

23 Ekim 2016'da Manchester United'a karşı ilk golünü attı.

2016-17 sezonunda bir kez daha Premier League şampiyonluğu yaşadı.

EL-ITTIHAD TRANSFERİ

Kanté, Haziran 2023'te Suudi Arabistan ekibi El-İttihad ile sözleşme imzalayarak kariyerine Orta Doğu'da devam etme kararı aldı.

MİLLI TAKIM KARİYERİ

Aslen Mali kökenli olan Kanté, Mali Millî Takımı'ndan gelen davetleri reddederek Fransa'yı tercih etti. İlk kez 2016 yılında Fransa Millî Takımı'na çağrıldı. Millî formayla ilk maçına 25 Mart 2016'da Hollanda karşısında çıktı. İlk millî golünü doğum günü olan 29 Mart 2016'da Rusya'ya attı.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2016'da finale kadar yükselen kadroda yer aldı. Turnuvanın açılış maçında Romanya karşısında asist yaptı. Fransa finalde Portekiz'e uzatmalarda mağlup oldu.

KANTE MÜSLÜMAN MI?

Kanté bir Müslümandır. Ailesi 1980 yılında Mali'den Fransa'ya göç etmiştir. Babasını 11 yaşında, ağabeyini ise 2018 Dünya Kupası öncesinde kaybetti. Adını, Bamana İmparatorluğu Kralı Ngolo Diarra'dan almıştır. Futbol dışında mesleki muhasebe diplomasına sahiptir.