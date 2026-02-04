Zaten rotasyonlu kadro ile çıktığın Alanyaspor maçını kaybetmişsin. Fethiye maçını kazanmaktan başka seçeneğin yok. Çık ideal 11'in ile. İlk yarıda skoru al, sonra değişikliğe git. Buna da gerek yok ayrıca. Trabzonspor'un Avrupa'sı yok. Haftada tek maç oynuyor. Yorgunluk vs. mazeret olamaz! Trabzonspor'un ilk yarıda Muçi ile kaleyi bulmayan bir serbest vuruşu ve Felipe ile kaleyi bulan tek şutu vardı.



Fatih Tekke, ikinci yarıya başlarken doğru iki hamle birden yaptı. Bouchouari ve Felipe kenara gelirken; Onuachu ve Oulai oyuna dahil oldu. Oulai orta sahaya üretkenlik getirirken, Onuachu girer girmez Fethiyespor defansını yıpratmaya başladı. Bordo-mavililer, iki sihirli değişikliğin ardından oyunu tamamen rakip sahada oynamaya ve üst üste pozisyonlar üretmeye başladı. Kanatlardan Onuachu'yu topla buluşturma gayreti de Trabzonspor'un artı bir yönüydü. Fethiyespor'da Şahan Akyüz, Melih Okutan ve Ramazan Çevik etkiliydi.