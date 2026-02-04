Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için Borussia Dortmund'un yıldız savunmacısı Ramy Bensebaini için resmi teklif yaptı. Transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga ile kadrosunu yenileyen Galatasaray, tecrübeli Cezayirli futbolcu ile çift mevkide kalite kazanmayı hedefliyor. Hem stoper hem sol bek oynayabilen oyuncu, Bundesliga'daki performansıyla dikkat çekiyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın duyurduğu transfer hamlesi sonrası futbolseverler Bensebaini'nin kariyerini, piyasa değerini ve özelliklerini araştırıyor. İşte merak edilenler...

Ara transfer döneminde kadrosunu zenginleştiren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Bundesliga'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund forması giyen tecrübeli stoper Ramy Bensebaini'yi transfer etmek için düğmeye bastı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; 30 yaşındaki Cezayirli oyuncu için Alman ekibine resmi teklifini sunan Cimbom, Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bu isimle defans hattındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Peki Ramy Bensebaini kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte piyasa değeri ve merak edilenler...

RAMY BENSEBAINI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Amir Selmane Ramy Bensebaini olan futbolcu, 16 Nisan 1995 tarihinde Cezayir'in Konstantin şehrinde dünyaya gelmiştir. Bugün 30 yaşında olan tecrübeli oyuncu, Cezayir Milli Takımı'nın da en önemli savunma isimlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. 1.87 metre boyundaki Bensebaini, savunma hattında çok yönlü bir 'joker' oyuncu profili çizmektedir. Ana mevkisi sol bek olmasına rağmen, fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisi sayesinde stoper pozisyonunda da dünya standartlarında bir performans sergilemektedir. Sol ayağını oldukça etkili kullanması, Galatasaray'ın oyun kurulumunda aradığı 'solak stoper' profiline tam uyum sağlamaktadır.

RAMY BENSEBAINI KARİYERİ

Bensebaini'nin kariyeri, Cezayir'den başlayıp Avrupa'nın dev kulüplerine kadar uzanan istikrarlı bir başarı hikayesidir. Profesyonel kariyerine ülkesinin önemli altyapılarından birine sahip olan Paradou kulübünde başladı. Avrupa serüvenine Belçika'da Lierse ve Fransa'da Montpellier formalarıyla kiralık olarak adım attı. 2016 yılında transfer olduğu Ligue 1 ekibinde 100'den fazla maça çıkarak Avrupa'nın elit savunmacıları arasına girdi. 2019'da Bundesliga'ya geçiş yaptı. Burada geçirdiği 4 sezonda hem savunmada hem de attığı gollerle bir "skorer bek" kimliği kazandı. 2023 yazında bonservissiz olarak Alman devine imza attı. Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzanan süreçte önemli bir rotasyon oyuncusu oldu.

RAMY BENSEBAINI OYNADIĞI TAKIMLAR

Paradou AC

Lierse SK (Kiralık)

Montpellier (Kiralık)

Stade Rennais

Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund

RAMY BENSEBAINI PİYASA DEĞERİ

Ramy Bensebaini'nin güncel piyasa değeri, tecrübesi ve Bundesliga'daki istikrarlı performansı doğrultusunda belirlenmiştir. Transfermarkt verilerine göre Cezayirli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilmektedir. Oyuncunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam etmektedir.