Hyeon-gyu Oh KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hyeon-gyu Oh piyasa değeri
Güçlü fiziği, teknik becerileri ve sahadaki etkili performansıyla transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olan Hyeon-gyu Oh, Türk kulüplerinin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Başarılı futbolcu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle genç oyuncunun kariyer yolculuğu, maç istatistikleri ve güncel piyasa değeri büyük merak konusu. İşte Hyeon-gyu Oh'un futbol kariyerine dair öne çıkan detaylar...
HYEON-GYU OH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Hyeon-gyu Oh, 12 Nisan 2001 tarihinde Güney Kore'nin Namyangju bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Belçika'da devam eden 24 yaşındaki Hyeon-gyu Oh, 1,87 metre boyu ile santrafor mevkisinde oynuyor.
HYEON-GYU OH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2019 senesinde Suwon Samsung Bluewings'de başlayan Hyeon-gyu Oh, 2020-2021'de Gimcheon Sangmu'da kiralık olarak forma giydi. 2023'te Celtic'in dikkatini çeken Hyeon-gyu Oh, İskoç ekibinde 1 sene oynadıktan sonra 2024 yılında Genk'in yolunu tuttu.
HYEON-GYU OH İSTATİSTİKLERİ
Hücum yollarında etkili bir isim olarak öne çıkan Hyeon-gyu Oh'un istatistikleri şu şekilde:
-213 maç -57 gol -15 asist
Güney Kore Milli Takımı'nda 24 maçta süre bulan Hyeon-gyu Oh, bu karşılaşmalarda 6 defa rakip fileleri havalandırırken, 2 kez gol pası verdi.
HYEON-GYU OH PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Hyeon-gyu Oh piyasa değeri 7 milyon euro.