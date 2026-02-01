Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, kendisine yöneltilen ayrılık sorusuna dikkat çeken bir tepki verdi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek ligde puan farkını 6'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından ismi özellikle İtalyan basınında ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Mauro Icardi, stadyum çıkışında kendisine yöneltilen o soruya verdiği tepkiyle dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR