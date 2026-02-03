Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan ile sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÖZTEPE DE OLAITAN'A VEDA ETTİ!