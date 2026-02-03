Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GÖZTEPE DE OLAITAN'A VEDA ETTİ!
Kamuoyunun Bilgisine— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 3, 2026
Ishola Junior Olaitan, Beşiktaş JK'ya transfer olmuştur.
Olaitan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/b1FMP1EYPV