Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, orta saha transferi için yaptığı teklif sonrası İspanyol kulübünden yanıt geldi. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'yi kadrosuna katan Beşiktaş, bir orta saha transferi daha yapmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, Ndidi ile yolların ayrılması durumunda kesici bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflerken, yaptığı bir teklif de ortaya çıktı.

DEOSSA'YA TEKLİF

İspanyol basınından Fran Campos Vazquez'in haberine göre Beşiktaş, Real Betis forması giyen Nelson Deossa ile ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro'luk teklif yapan siyah-beyazlılara İspanyol ekibinden transfer yanıtı geldi.

Betis, oyuncunun gelişimini sürdürerek değerini artırabileceğine inanması sebebiyle, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis formasıyla 21 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

