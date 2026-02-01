Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u evinde 4-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 7. dakikada Aaron Opoku (KK), 26. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligdeki puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. Kayserispor ise üst üste 3. lig maçında da kaybetmiş oldu ve 15 puanla 17. sırada yer aldı.

Galatasaray gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında konuk olacak. Kayserispor ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

LANG İLK 11'DE YER ALDI, ASPRILLA SÜRE ALDI

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, maça ilk 11'de başladı. Hollandalı oyuncu 73 dakika sahada kaldı ve yerini bir diğer yeni transfer Yaser Asprilla'ya bıraktı.

ICARDI HAGI İLE GOL SAYISINI EŞİTLEDİ

Galatasaray'ın 90+2. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Mauro Icardi'nin, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancı futbolcu unvanını almasına yalnızca bir gol kaldı. Arjantinli golcü, sarı-kırmızı formayla 72 kez ağları havalandırarak Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti.

LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Mario Lemina, 34. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Gabonlu orta saha, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.