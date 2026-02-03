Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Göztepe'den yeni transferi Junior Olaitan İstanbul'a geldi. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile imzaları atacak.
Transfer ile alakalı Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabında şu ifadeler kullanıldı:
"Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Junior Olaitan, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi."
İŞTE OLAITAN'IN İLK GÖRÜNTÜLERİ